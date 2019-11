$!El apoyo de la familia es fundamental en una persona con diabetes

Agrega que ingerir los alimentos que consume una persona con diabetes, no debería ser considerado un acto de solidaridad ni sacrificio, sino como un hábito saludable. Explica que las comidas que amerita un paciente diabético son las mismas que debería consumir cualquier persona para su bienestar.

Sobre la enfermedad

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos o muy bajos. La glucosa proviene de los alimentos que consumen las personas. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar la enfermedad, en este caso se llama diabetes gestacional.

Un análisis de sangre puede mostrar si tiene diabetes. Un tipo de prueba, la A1c, también puede comprobar cómo está manejando su diabetes. El ejercicio, el control de peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También debe controlar el nivel de glucosa en sangre y, si tiene receta médica, tomar medicamentos.