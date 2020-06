$!El caso de la dominicana Esperancita es admitido por la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la adolescente dominicana Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), quien falleció en el 2012 por falta de tratamiento oportuno, negado para evitarse un aborto terapéutica.

El organismo internacional acogió la solicitud en el 2017 de la madre de Almonte Hernández y anunció que hará un estudio de fondo para analizar el caso, incluso la falta de acceso a la justicia para la progenitora de la menor.

Rosa Hernández es representada desde 2013 por Women’s Link Worldwide después de buscar infructuosamente que la justicia dominicana investigara.

Almonte Hernández, de 16 años, en el 2012 fue diagnosticada con leucemia, pero por estar embarazada le retrasaron la quimioterapia que requería para salvar su vida. Como consecuencia de la falta de tratamiento oportuno y adecuado, “Esperancita” falleció.

La información la ofrece Women´s Worldwide, organización que dice que al recibir la noticia, Rosa Hernández, afirmó: “Ya que la justicia de mi país no ha hecho nada, esta noticia me da esperanzas".

“Siento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias y me va a dar una respuesta contundente. No solo para intentar aliviar el dolor que me acompaña desde hace casi ocho años por la pérdida de mi hija, sino por todas las mujeres de este país que mueren porque no les dan el tratamiento médico que necesitan para salvar sus vidas”, sostuvo la madre de Esperancita.