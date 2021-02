El condón: persiste la falta de educación y los tabúes a su alrededor

Cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón, con el objetivo de contribuir a la reducción de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. En el caso de República Dominicana, menos del tres por ciento de los hombres utiliza el preservativo como método de protección, según la última Encuesta Demográfica y de Salud del 2013.

“Todavía hay cierta barrera en la población por el uso de los condones. Generalmente una de las inquietudes que más tienen los adolescentes es sobre la parte del acto sexual, del placer sexual, que muchos refieren que no es igual tener relación con protección del condón”, explicó la encargada de la División de Salud Materno infantil y adolescente del MSP, Dolores Rodríguez.

Indicó que la efectividad del condón oscila entre un 85 % y un 90 % siempre y cuando se mantenga el cuidado que necesita y se coloque de forma adecuada.

“Es un método totalmente seguro, asequible y de fácil uso. Pero hay muchas barreras en la población para el uso del condón”, reconoció.

Rodríguez señaló que existen situaciones a nivel escolar con respecto a la educación sexual, porque desde que el niño entra en la fase de adolescencia se le debe empezar a hablar de estos temas.

“Porque como te digo, es una manera de protegerle tanto de una ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual), como de un embarazo no deseado”, dijo.

De su lado, la gineco-obstetra, Lilliam Fondeur afirmó que el problema con el preservativo en República Dominicana es que se concibe, sobre todo o en exclusivo, para las relaciones de riesgo, y la mujer en general no tiene la capacidad para exigirlo.

“Las que lo pueden exigir son las mujeres que usan la sexualidad como modo de vida. En general el preservativo no se conoce, hay preservativos femeninos pero de eso no se habla y muy pocas mujeres lo conocen”, dijo.

Fondeur consideró que no hay ninguna promoción del preservativo y que no existe ningún compromiso con la educación sexual, pues se sigue entendiendo que hablar de métodos anticonceptivos es una forma de promocionar las relaciones sexuales.

“Cuando tú le dices a un joven por encima de los 18 años que use preservativos cuando él inició su vida sexual a los 13, claro que no se siente igual, pero esa goma tan fina y, si es de calidad, te puede salvar la vida”, explicó.

La doctora indicó que cuando se presenta el preservativo como algo que puede salvar vidas, las personas lo incluirán en su vida, pero si no se promociona, si no se conoce y se tiene solo para relaciones de riesgo con personas que se desconocen, entonces ni el hombre ni la mujer lo quieren.

“Si una mujer le exige un hombre que use preservativo le está diciendo, yo no confió en ti y si es el hombre que se lo quiere poner, muchas mujeres creen que él no confía en ellas. Es un tema de que no conocen el valor y se ha vendido como un método para evitar enfermedades de transmisión sexual en relaciones de riesgo del hombre, porque la mujer no lleva preservativo”, enfatizó.

La especialista reitera que hace falta educación sexual de parte de los ministerios de Educación y Salud. Aseguró que ni siquiera las farmacias populares tienen preservativos a la venta y que la promoción de los condones se realiza desde los centros hospitalarios, cuando su disponibilidad se necesita en todos los espacios.

“Nos falta compromiso del Estado, de todo el país y de los medios de comunicación y más ahora que tenemos las plataformas digitales, para que la población pueda estar protegida con algo que es tan barato, que es insignificante”, concluyó.