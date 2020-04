$!El coronavirus se expandió a todos los estratos sociales dominicanos: altos, medios y pobres

En más de una ocasión, las autoridades de salud dominicanas han enfatizado que la mayoría de los casos de coronavirus registrados en el país se encuentra en sectores de clase media y alta, pero ello no significa que los pobres se libren de sus efectos.

En eso ha sido enfático el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, al señalar este martes que el virus se está expandiendo a todos los sectores sociales del país.

Explicó que, si bien al inicio de la enfermedad, que registro su primer caso en pasado 1 de marzo y que a la fecha ha contagiado a más de 5,000 personas en gran parte del territorio nacional, se indicó que el 90 por ciento de los casos estaba en los estratos medios y altos, era cuando todavía se estaba en presencia de casos importados, pero que a la fecha ya existe circulación comunitaria en varias provincias.

“El virus no distingue raza, religión, condición social ni cosa parecida, ni estuvo en mi cabeza insinuar o hacer creer que no afectaba a los pobres. Siempre estuvimos hablando de que no teníamos circulación comunitaria y, efectivamente, así era. Hoy tenemos circulación comunitaria y se está dando la expansión a todos los sectores, que están siendo afectados”, precisó.

Aunque las estadísticas siguen mostrando que la mayoría de los casos registrados, están en la clase media y alta, el ministro expresó su preocupación por la circulación comunitaria que ven en unas provincias más que en otras. Reiteró que tanto las medidas adoptadas como las líneas de comunicación estratégicas que han emprendido desde el Ministerio, se hacen sin distinción de clases y son generales para toda la población.

“Todos los humanos son susceptibles de padecer la enfermedad, y República Dominicana no es la excepción”, expresó.

En torno a las facilidades de acceso a las pruebas para detectar la COVID-19, lo que pudiera incidir en que personas pobres mueran sin llegarse a confirmar que tenía la enfermedad, dijo que todos los fallecimientos de personas confirmadas o sospechosos con nexos con algún positivo están siendo registrados en el boletín epidemiológico que se emite diariamente.

De acuerdo con dicho boletín, el número de fallecidos por COVID-19 es de 245 personas a nivel nacional.