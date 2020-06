$!El COVID-19 aqueja a al 24% de los dominicanos según encuesta de Gavindian Polsters

El COVID-19 es el principal problema que aqueja a los dominicanos en la actualidad. Así lo indica la encuesta realizada por la empresa Gavindian Polsters, LTDA.

El estudio, realizado de forma presencial del 4 al 8 de junio del año en curso, precisa que el virus representa el principal problema para los encuestados, seguido de la inseguridad/delincuencia con un 16%, el mal manejo de la economía con 14% y la pérdida de empleos con un 13%.

La encuesta se realizó en base a 1,200 personas de las cuales el 50.1% eran mujeres y el 49.9% hombres.

Aun el virus representa el mayor problema para los encuestados el 68% afirmó que el COVID-19 no le impedirá acudir votar el próximo 05 de julio, mientras que un 30% indicó que no lo haría, un 3% dijo no saber.

Con relación a la valoración de las autoridades de Salud Pública y las labores para controlar el COVID-19, el 68% de las personas encuestadas calificó la gestión como Buena o muy buena, un 18% Mala o muy mala y un 14 % regular.

Sobre el tiempo que necesitará la economía para recuperarse, el 66% considera que tardará más de un año, un 16% que requiere entre 6 y 12 meses, un 8% que en 3 y 4 meses se logrará, mientras que un 7 % dijo no estar seguro.