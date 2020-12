$!El COVID-19 está en su peor momento en República Dominicana

Mientras entre los epidemiólogos hay diferencias de criterio sobre si el país está o no dentro de una segunda ola de infecciones de COVID-19, como se ha asegurado desde Salud Pública, la cifra de casos activos en el territorio sigue en aumento, con tendencia a incrementarse y a elevarse la ocupación hospitalaria.

Proyecciones hasta abril de 2021 hechas por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Washington, arrojan una elevación de la curva de infecciones diarias del virus en la República Dominicana, con una tendencia a ir disminuyendo al final del primer cuatrimestre del próximo año. El Gobierno dominicano ha anunciado que sería en marzo cuando se comenzarían a aplicar las primeras vacunas a nivel local.

El director del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes, aseguró a DL que el país está en una segunda ola de infección de COVID-19 y enfatizó que el aumento de los casos se ha “venido advirtiendo desde hace más de cuatro semanas”.

“Hemos dicho que estamos ante la puerta de una segunda ola. Sí, estamos en la segunda ola”, precisó.

Pero el epidemiólogo y salubrista Carlos Feliz entiende lo contrario. Asegura que el Gobierno no tiene base para afirmar que se está ante una segunda ola ya que no ha sido homogénea la cantidad de muestras tomadas por día desde que en marzo se dio a conocer el primer caso oficial del virus en el país. “Estamos en un periodo de ascenso continuo desde los últimos tres meses en República Dominicana de la pandemia”, dijo.

Feliz se basa en los análisis estadísticos que ha venido haciendo a los números de la pandemia en el país, en los que observa que no se ha llegado a una tasa de positividad inferior a 5 %, un indicador de que el problema sanitario está controlado.

La tasa de positividad diaria reportada en el boletín más reciente es de 31.42 % y la de las últimas cuatro semanas de 14.92 %.

Una segunda ola es el rebrote de una enfermedad viral de similar comportamiento y agresividad que el brote inicial.

“Aquí nunca se ha estabilizado ni se han disminuido los casos, eso es una falsa idea, eso es para justificar y decir que las políticas que se han aplicado son correctas”, agregó.

El doctor Amado Alejandro Báez, un especialista en temas de salud pública y sistemas de atención de emergencias masivas que asesoró al pasado gobierno de Danilo Medina en el manejo del COVID-19, se queda en un punto medio y lo mira desde dos vertientes: la semántica y la realidad.

“La semántica dice que, si la metodología de muestreo anterior no es igual a la de ahora, no podemos comparar una curva actual con una curva pasada, por lo tanto, no se puede hablar de que la ola anterior es igual a la de ahora”, explicó Báez. No obstante, dijo que, quitando de en medio la semántica, hay un repunte y aumento en los casos y la positividad. “Esa es la realidad, llámenlo ola, llámenlo repunte o rebrote”, afirmó.

La capacidad de pruebas ha aumentado “y quizás los datos son un poco más objetivos”, comentó Báez. “Eso no quiere decir que no hay una segunda ola”, aclaró.