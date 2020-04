$!El diputado de ultramar Rubén Luna se recupera del coronavirus

El diputado de ultramar, Rubén Luna, quien recientemente renunció del PRD para apoyar al PRM y su candidato Luis Abinader, fue contagiado con severos síntomas del COVID-19, y dijo anoche a este reportero que está superando esa fase y recuperándose en cuarentena en su hogar.

“Si hubiera ido al hospital hubiese sido un hombre muerto”, afirmó en alusión a la falta de cupo en los nosocomios de la ciudad, a menos que no se llegue grave.

El legislador, que representó la alianza PRD-PLD y no buscará la reelección, explicó que lo agarró el virus y lleva tres semanas en recuperación.

“No había visto algo semejante, me agarró la espalda, el cuerpo entero y duré siete días sin dormir con mucha tos y fiebre, estaba muy difícil”, relató Luna.

“Los dolores que tenía no me permitían dormir, era en todos los huesos, todo, todo, pero las atenciones de mi esposa, no me permitieron tener que ir al hospital, si hubiera ido, hubiese sido un hombre muerto”, agregó el diputado.

“Estoy fuera de todo”, dijo.

Añadió que los dolores en la cabeza eran menos que los del cuerpo.

Luna exhortó a la comunidad a respetar las reglas del distanciamiento social, cubrirse con mascarillas y guantes, además de lavarse las manos con frecuencia.

“También debemos quedarnos en la casa, especialmente cuando no haya que realizar alguna diligencia esencial”, pidió el diputado.

Calificó al COVID-19 como la pandemia más destructiva y oscura en la historia de la humanidad.

Luna, quien es además propietario de 13 supermercados, es también parte del grupo SOMOS, un conglomerado de médicos dominicanos que ha estado haciendo operativos de pruebas y ayudando a los hospitales con la entrega de máscaras y otras herramientas para prevenir y enfrentar la pandemia.

Ha estado participando en las jornadas para las pruebas que se realizan en los diferentes condados de la ciudad.