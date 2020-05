$!El jueves fue el tercer día con más de 2,000 pruebas PCR en RD; el miércoles se hicieron 657

Trabas para los test

Desde que llegó la pandemia del coronavirus, el país no ha tenido constancia en la aplicación de pruebas PCR, que son las que confirman si el paciente tiene el virus o no. Primero, solo era el Laboratorio Nacional que realizaba las muestras y no daba abasto; por lo que a mediado de marzo, Salud Pública acordó con dos laboratorios privados para aplicar muestras y luego se integraron centros de salud y otro laboratorio al procesamiento de los test.

Sin embargo, según ha declaro en reiteradas ocasiones Rafael Sánchez Cárdenas, titular de Salud, los suplidores han tenido inconvenientes para comprar y entregar los insumos ante la demanda internacional provocada por la crisis sanitaria. El pasado martes, el ministro informó que se había iniciado el entrenamiento de 10 técnicos de un laboratorio privado para agilizar el procesamiento de las muestras.