El Laboratorio Nacional y sus retrasos con las pruebas PCR

Pero ¿cuenta con pruebas PCR el Laboratorio Nacional? El miércoles el Ministerio de Salud Pública informó que no se habían realizado tomas de muestras el día anterior debido a problemas técnicos del centro.

Una señora, que no quiso ser identificada, explicó que no logró hacer la cita vía telefónica y como “no responden el teléfono”, decidió trasladarse hasta al centro.

Afirmó que ha dado tres veces positivas al virus a través de la prueba rápida.

Más eficiente

José Raúl García, quien se encontraba buscando sus resultados, afirmó que la eficiencia del laboratorio ha mejorado.

“Están trabajando más rápido ahora. Las filas que habían aquí han bajado mucho”, dijo.

García indicó que mientras esperaba respuestas unas cinco personas fueron atendidas y recibieron sus resultados.

“Yo vine el jueves y me hice la prueba, busque mis resultados en Google, pero la empresa donde trabajo me está pidiendo el documento del Laboratorio Nacional sellado”, explicó.

A pesar de que no consiguió el documento García se mostró optimista, ya que le dijeron que se encuentran procesando sus resultados.

Sin embargo, Rodolfo Mateo no tuvo la misma suerte. Se realizó la prueba hace 15 días y aun no obtiene sus resultados.

“He buscado en la página pero no aparece, me dice que lo busque más tarde. Me hice la prueba porque tenía síntomas”, explicó.

El ministro de Salud, Plutarco Arias, había afirmado que el laboratorio tenía un “embotellamiento” de alrededor de 20 mil muestras sin procesar.