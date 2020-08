$!El llamado a diálogo de Luis Abinader para enfrentar pandemia recibe alto apoyo

Toque de queda seguirá igual

El toque de queda impuesto por las pasadas autoridades se mantendrá, sin ninguna variación, hasta el próximo 3 de septiembre, como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus en el país. Así lo informó la vicepresidenta y encargada del gabinete de salud, Raquel Peña. Además, el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos y reforzarán la vigilancia policial y militar. El toque de queda es de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a viernes, y sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. En algunas provincias es de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.