$!El MPT dice que autoridades ocultan la realidad del coronavirus en el país

La Comisión Política del Movimiento Patria para Todos (MPT) considera que los reportes que emite gobierno cada día a través del Ministerio de Salud Pública sobre el coronavirus, no reflejan la realidad y manifiestan su incapacidad para manejar la actual crisis sanitaria.

Para la organización no es verdad que el número de contagiados y pacientes críticos y los hospitalizados sean los que informan las autoridades.

“Tenemos informes de decenas de pacientes, internos en su gran mayoría en cantidad de centros privados y en menor medida en hospitales estatales. Las semanas por venir son claves para definir una situación que puede resultar desesperante por la demanda de servicios de salud que el gobierno por incapacidad no ha podido prever”, dice en un documento en que hace una serie de recomendaciones para superar la actual crisis sanitaria.

Considerando el reporte del gobierno -agrega- sobre los casos diagnosticados, a finales de abril el número de casos podría estar llegando a decenas de miles y la demanda de camas y ventiladores sería excesiva; sin embargo, no tenemos y que no se tiene informes de que las autoridades han comprado los suficientes equipos y medicamentos para ese momento.

“La crisis sanitaria junto a las crisis económicas por los altos niveles de desempleo que ha producido y producirá la epidemia, aumentará la pobreza en el país podría hacer ingobernable nuestra nación”, dice la entidad que preside Fulgencio Severino.

Precisa el MPT que no comparte las políticas parciales de aislamiento que frente a la crisis se ejecuta, pues no han impactado lo necesario en evitar los contagios, y si en verdad no se ha observado un crecimiento significativo de casos, para nuestro partido es cuestión de tiempo, y creemos que muy pronto se alterará superará la tranquilidad que aparenta parece existir.

Explica que esta semana se ha observado que el distanciamiento social no se cumple y el aislamiento es parcial y este es el principal mecanismo de contagio masivo.

Cita la organización que la falta de pruebas para diagnostico hace más difícil la política de aislamiento de los infectados que ha determinado el gobierno. No puede haber éxito en este asilamiento, si no se sabe quiénes están enfermos para aislarlos.

Superar la incertidumbre actual y el riesgo de expansión de la epidemia y de que se produzca una alta mortalidad en la población amerita que se adopten las siguientes medidas:

1. Garantizar que existan kid de PCR suficientes para que todas las personas con síntomas.

2. Entrega de materiales de protección a los profesionales de la salud.

3. Es necesario que se cuente con suficientes ventiladores para satisfacer la demanda de miles que se presentarán en las próximas semanas.

4. Hay que incrementar aislamiento verdadero de la población que no deba estar en las calles.

5. Nos alegra que se disponga del fármaco, Hidroxicloroquina y otros fármacos.

6. El Gobierno debe disponer la compra de millones de mascarillas para para la población general.

7. Los centros de salud pública y privados deben ser preparados con equipos y áreas específicas para recibir pacientes de COVID-19.

8. Debe haber una comisión de seguimiento de la epidemia independiente del gobierno y formada por el CMD, Sociedades de Epidemiologia, Infectología, Neumología.

9. El MPT llama al gobierno a abandonar el clientelismo y el uso de la epidemia para beneficios políticos.

10. Nuestro Partido hace un llamado a la población a observar de la manera estricta la cuarentena para salvar vidas y a practicar una gran solidaridad desde la vecindad, las organizaciones populares para superar la crisis.

11. El gobierno, poseedor de las frecuencias de radio y televisión, debe disponer por estos medios (gratuitos) de programas efectivos, transparentes e imparciales de orientación y educación ciudadana sobre las medidas, los controles y el compartimiento que se debe tener.

12. En la comisión de veeduría para fiscalizar las compras de emergencias deben estar el Colegio Médico Dominicano, Sociedad Epidemiologia, las comisiones de Salud del Senado de la República y Cámara de Diputados y el Colegio Dominicano de Periodistas.