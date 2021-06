$!El oxígeno empieza a escasear en RD, en medio del rebrote del COVID-19

La crisis sanitaria que vive República Dominicana con el rebrote del COVID-19 está presionando al alza la demanda de oxígeno, un gas vital en el tratamiento de los pacientes con la referida enfermedad, pero que empieza a escasear en el país.

Varios importadores y distribuidores consultados hablan de las dificultades que están teniendo para poder cumplir con los pedidos de sus clientes, en los últimos dos meses, aunque la situación parece empeorar en las últimas dos semanas.

“Hemos tenido varios inconvenientes, porque el oxígeno no aparece, actualmente la demanda ha subido (en alrededor de un 70 %) y se torna difícil poder cumplir”, comenta el gerente de una empresa importadora.

Señala que debido a la escasez que vienen confrontando en los últimos dos meses, tuvieron que pasar de uno a varios suplidores internacionales para poder conseguir el producto. Esto, a su vez, los ha llevado a tener que establecer aumentos en el precio de distribución local, con subidas de entre cinco y diez pesos por litro.

El propietario de una empresa de distribución de oxígeno, tanto a clínicas como a particulares, asegura que no están encontrando casi nada, porque en su mayoría, lo están enviando a clínicas y hospitales.

“No hay oxígeno. Tenemos más de dos semanas que no conseguimos porque el suplidor no tiene capacidad para llenarnos”. En ese negocio, con capacidad para unos 3,600 galones, se suple a médicos y a industrias, pero para poder atender los últimos pedidos, han tenido que salir a “buscar cilindritos”. El hombre, que tampoco quiso identificarse, asegura que han mantenido el precio, pero recalca que, ante la escasez, lo ideal es que las personas se cuiden ahora “porque la situación está difícil”.

Un tanque de oxígeno tiene precios de venta entre los RD$22,000 y los RD$56,000 depende de si es mediano o grande, mientras que el costo de llenado varía por empresa entre los RD$220 y los RD$1,000 pesos, conforme algunos negocios consultados.

Algunas empresas también disponen de tanques para alquiler, en cuyos casos los precios varían entre RD9,000 y RD$15,000, conforme las empresas consultadas.

“El oxígeno ha escaseado y lo han subido de precio. Hay semanas que no se consigue, que solo lo tienen los grandes suplidores, y uno con pacientes en sus casas que tiene que entregarles y a los que no les puedes subir el precio, porque apenas consiguen para su alimentación”, comenta la asistente de otro negocio que –afirma- en la última semana le subieron el precio entre 200 y 300 pesos al tanque que, en su negocio se alquila en unos RD$10,000.

Nidia Ramos, propietaria de Oximed, otra distribuidora que da servicio en el Gran Santo Domingo, narra cómo en las últimas dos semanas ha tenido que “hacer lo que nunca”: rechazar pacientes que demandan oxígeno. En su mayoría, cuatro de cada cinco, corresponden a pacientes de COVID-19 a los que sus médicos les indican continuar con oxígeno en sus casas hasta terminar de rebasar la enfermedad.

“Estamos que un concentrador que entra, sale ese mismo día. Actualmente no tenemos disponibles. Con los cilindros me estoy comprometiendo a 24 y 48 horas y haciendo listas de espera para poder atender (la demanda)”, comenta Ramos. Sostiene que actualmente tampoco dispone de cilindros debido a la alta demanda que le ha obligado a no recibir a una gran cantidad de personas que requieren ese servicio, para poder responder a los clientes con los que ya se ha comprometido.

Pero en lista de espera también le han puesto a ella de parte de sus suplidores.

“Ha menguado la disponibilidad de oxígeno, eso en las últimas dos semanas”, sostiene Ramos que, asegura, ha pasado de asistir a entre una a dos personas que llamaban al día, a un promedio de cuatro a cinco, la gran mayoría de COVID-19.

Actualmente, la enfermedad generada por coronavirus ha tenido un repunte en el país que reporta 17 defunciones registradas en las últimas 24 horas, unas 1,320 personas hospitalizadas, para el 50 % de la disponibilidad de camas. De esos, 441 están en unidades de cuidados intensivos.