El plasma convaleciente: ¿Un tratamiento alternativo para combatir el COVID-19?

Este proceso aún no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, Sosa indicó que recientemente la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) aprobó un protocolo para su uso en los Estados Unidos.

Sosa indicó que el plasma convaleciente no es una terapia nueva, data de hace más de 100 años y fue utilizada durante la pandemia de la gripe española.

El hematólogo Sócrates Sosa exhorta a no ilusionar a las personas porque el uso del plasma convaleciente es un proceso experimental.

Féliz señaló que el uso del plasma en varios países responde a una política de Estado que aprovecha esos recursos. “Este es un proceso que está en etapa de investigación, aún no se tienen conclusiones, pero realmente en los países donde se ha asumido esta terapia han dado resultados de cierta importancia”.

Mientras que Sosa indicó que el uso del plasma para pacientes COVID-19 es algo experimental y que se utiliza de forma concomitante con otras terapias existentes. Es decir, que aún no se prueba el plasma por si solo para tratar el coronavirus.

El salubrista señalo que en Estados Unidos al menos 34 hospitales realizan investigaciones debido a la efectividad que muestra el tratamiento en otros países. Aclaró que es necesario realizar estas investigaciones para estudiar los niveles de efectividad que puede tener en cada zona donde se desarrolle.

Féliz explicó que debido a la alta experiencia de recolección de sangre que tienen en cuba siete provincias del país han protocolizado el plasma y lo utilizan como terapia común para los pacientes con coronavirus.

En hospitales de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Paraguay el Perú iniciaron ensayos clínicos con pacientes COVID-19.

En Venezuela, Bolivia y El Salvador no se hacen investigaciones clínicas con plasma, pero las autoridades dieron luz verde a los médicos para que incluyan esta alternativa.

Riesgos

Ambos especialistas coinciden en que es posible contraer una enfermedad infectocontagiosa como el VIH/SIDA, Hepatitis B o C al usar el plasma, sin embargo afirman que esto solo puede suceder si la extracción no se realiza de forma adecuada y si no se efectúan los protocolos necesarios ante de sustraer el material sanguíneo.

“En el caso de mujeres que dieron a luz no debe ser utilizado su plasma porque estos contienen anticuerpos cruzados al momento del parto y esto puede producir alguna injuria pulmonar aguda que te daña y lleva a la muerte”, explicó Sosa.