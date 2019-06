La agresividad del “Virus del Papiloma Humano” es tal que a la fecha sigue estando asociada con el cáncer de cuello uterino y otros cánceres que afectan al hombre y a la mujer.

En ese sentido, el doctor Yotin Ramón Pérez, obstetra-ginecólogo, dijo que el HPV -como también se le conoce- es una enfermedad que representa una pandemia sanitaria porque es el principal factor asociado al cáncer de cérvix.

—La gente tiene muchas dudas en cuanto a su transmisión. ¿Puede citar las más comunes?

El VPH se transmite de una persona a otra durante el contacto de piel a piel con una parte infectada del cuerpo. El virus puede transmitirse por medio del contacto sexual.

El virus no puede contraerse desde el asiento del inodoro, de piscinas o por compartir los alimentos; no obstante, casi todos los que no están vacunados contraerán el VPH en algún momento de sus vidas. Esto hace que su profilaxis sea un tanto difícil para cualquier sistema sanitario.

—¿Cómo actúa este virus en el cuerpo?

Cuando está presente este virus actúa alterando los epitelios que recubren el cérvix o cuello del útero o matriz, también está la zona de transformación donde proliferan células anormales motivadas por la presencia de este virus que al final pudieran convertirse en un cáncer.

A este dato, el doctor le agregó que existen más de 200 tipos de virus del Papiloma Humano, los cuales se dividen en dos grandes grupos: bajo riesgo y alto riesgo que dependerá del potencial canceroso que posean. Los de bajo riesgo más comunes son los tipos 6 y 11, en tanto que los más asociados a producción de cáncer son los subtipos 16 y 18.

—¿Qué porcentaje de la población se estima que está afectada?

No es posible precisar un número exacto que corresponda a la cantidad de pacientes que se consultan por una infección ocasionada por el HPV, la mayoría de las pacientes va con la presencia de verrugas o condilomas vulvares, que son la principal manifestación clínica que producen los virus de bajo riesgo.

Sí, podemos precisar que cerca de un 25 por ciento de las pacientes que acuden a consulta se les detecta el virus, pero es suficiente con decir que de acuerdo con estadísticas mundiales el VPH causa cáncer de cuello de útero o que ocupa el cuarto lugar entre los tipos más comunes de cáncer que afectan a mujeres, con un número estimado de 266 mil muertes y unos 528 mil nuevos casos. Alrededor del 85 por ciento de esas muertes se produjeron en las regiones menos desarrolladas, donde es el causante de casi el 12 por ciento de todos los cánceres femeninos.

Las partes del cuerpo que más afecta son la piel y mucosas, es decir vulva, vagina, cérvix, laringe, boca, manos, región perineal, pene y escroto.

—¿Por qué afecta más a las mujeres?

Debido al tipo de epitelio que recubre el cérvix -parte más externa del útero o matriz-, cuando se unen esos dos epitelios queda una zona llamada unión escamocolumbar o zona de transformación que responde de forma sensible al contacto con el virus, además existen otros factores de riesgo como el tabaquismo, los múltiples partos vaginales, y algo muy importante la no realización del Papanicolau.

Mientras que en el hombre hay poco daño, lejos de la producción de condilomas en el pene, riesgo de cáncer de laringe no representa una catástrofe masculina.

En cambio, a la mujer le aparecen verrugas o condilomas en el área vulvo vagino perineal, los cuales pudieran asociarse a la transmisión de un recién nacido -en caso de que se trate de una paciente embarazada-, con el virus produciendo condilomatosis laríngea, lo cual pudiera ser fatal para los recién nacidos.

—¿Entonces, el papanicolau es fundamental para su detección?

La puerta de entrada al tamizaje para el HPV es el papanicolau, este nos alerta sobre cambios celulares en y si será necesario confirmar la presencia del HPV, existe una prueba llamada Aptima, captura híbrida o ADN para HPV, la cual no solo nos confirma la existencia o no de la infección, sino que nos dice el tipo de virus presente en la paciente.

No existe una patología maligna a la cual se le conozca un agente etiológico y que cuente con un programa de tamizaje y prevención como al cáncer de cérvix, el cual está asociado en un 98 por ciento con el virus del papiloma humano, en caso de detectarse un cáncer de cérvix, este pudiera -dependerá del estadiaje en que se detecte-, terminar con la vida de la paciente, así como el impacto social que incluye cualquier patología maligna.

—¿Qué importancia tiene la vacuna?

La vacunación representa el método más efectivo de prevención para la infección y para que la vacuna contra el VPH funcione mejor, también es importante recibirla antes de entrar en contacto con el virus. Es por eso que la vacuna se recomienda para los niños antes de que crezcan e inicien su vida sexual. La serie de vacunas puede comenzarse tan temprano como a los nueve años.

Para quienes no se vacunaron de los 11 a 12 años, o quienes no completaron la serie, la recomendación es que las mujeres se vacunen de los 13 a 26 años y los varones de los 13 a 21 años. Los varones también pueden vacunarse hasta los 26 años.

—¿Cuáles son las recomendaciones más efectivas?

Aplicación de la vacuna según los esquemas establecidos para los tres tipos diferentes de vacunas que existen, visita al ginecólogo al menos un año después de haber iniciado una vida sexual, realizarse un Papanicolau con la periodicidad regular según el criterio de un facultativo, evitar la promiscuidad o múltiples parejas, pues representan un factor de riesgo importante, controlar el tabaquismo, mantener un estilo de vida saludable de la mano de tu médico de cabecera y no descuidarse en el chequeo ginecológico.

Prevenirlo, detectarlo a tiempo, una infección por HPV no significa una desgracia para una mujer siempre y cuando se detecte y se trate, antes se creía que no tenía cura y que una vez se contagiaba el virus quedaba latente para toda la vida.

Últimamente estudios han demostrado que un buen sistema inmunitario, así como el ejercicio, la ingesta de vitaminas, la vida saludable ayuda a que el virus desaparezca del organismo.