$!Empiezan por los asilos a vacunar envejecientes en República Dominicana

Este jueves el Ministerio de Salud Pública, la Vicepresidencia de la República y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los adultos mayores de 60 años con comorbilidad, priorizando a aquellos que están en asilos de ancianos.

De esta forma y paralelamente con el inicio de la inoculación de los docentes, el país avanza a la etapa IC de la primera fase del Plan de Vacunación.

El primer asilo en recibir las dosis de la vacuna fue el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, el cual alberga a más de 200 adultos mayores.

La jornada estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y el director Ejecutivo del Conape , José García Ramírez.

“La señora vicepresidenta de la República dio hoy inicio al proceso de vacunación de los envejecientes del país. Para ello se escogió el Asilo San Francisco de Asís , que es una organización muy antigua y exitosa... iniciamos aquí pero esto va a ocurrir en todos los asilos donde están internos envejecientes”, explicó García Ramírez .

Los mayores de alrededor de unos 45 a 50 asilos serán inoculados de manera ininterrumpida. Estos hogares agrupan a casi cinco mil envejecientes a nivel nacional.

Bajo la responsabilidad de Conape se encuentran tres mil envejecientes en hogares de ancianos .

“Ahora nosotros también vamos a vacunar en los hogares de día Conape”, indicó el también doctor.

García Ramírez fue uno de los primeros vacunados, pues además de ser el director del Conape, debido a su edad le corresponde la primera fase.

“Hasta ahora no hemos tenido reacciones importantes. Yo recibí mi vacuna hace un rato en mi condición de envejeciente, de médico y no me di ni cuenta”, afirmó el doctor.

García Ramírez afirmó que todas las provincias del país cuentan con sus dosis de vacuna para estos mayores .