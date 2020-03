$!En República Dominicana el COVID-19 afecta más a las personas de clase media y media alta... por ahora

Otros puntos donde se registran casos son La Altagracia, Nagua y San Francisco de Macorís.

En cuanto en que tiempo se pudiera ver el avance de la medida de cuarentena, el Ministro no pudo especificar, alegando que todos los procesos están en curso y que los 49 pacientes ingresados en los hospitales Ramón de Lara, en el de la Policía Nacional y otros dos que no mencionó, están en confinamiento definitivo, es decir en aislamiento y que no deben ser dados de alta médica hasta tanto no den resultados negativos las dos pruebas de confirmación del COVID-19 que se les hace, ya en tratamiento.

El aislamiento o confinamiento definitivo depende de la recuperación de cada paciente.

“Aquellos casos, aunque tengan dos meses, pero siguen positivos, se conservan dentro del hospital”, dijo Sánchez Cárdenas.