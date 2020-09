$!En últimos dos días se realizaron 14,444 pruebas PCR, según Salud Pública

Los dos boletines sobre el coronavirus en el país que dio a conocer este sábado el Ministerio de Salud Pública, uno con atraso, dan a conocer que se realizaron 14,444 pruebas de reacción de cadena de polimerasa (PCR) para detectar el virus, cumpliéndose así la promesa de las autoridades de hace varias semanas de hacer diariamente 7,000 tests.

El reporte atrasado obedece a que en el día del viernes no se ofreció información sobre las incidencias del COVID-19, siendo la primera vez que no se emiten desde el mes de marzo cuando se empezó a divulgar diariamente.

De los dos boletines, solo uno reporta deceso y es de una sola persona, que es el reporte número 169, pero el 170 no contabiliza fallecimiento. No obstante, esto no quiere decir que no se hayan producidos porque Salud Pública ha reiterado en varias ocasiones que el número de muertes que se difunden no necesariamente son de las últimas 24 horas, sino que pueden ser de otras fechas.