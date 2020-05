$!Enfermeras celebran su día enfrentadas a una pandemia

“He visto enfermeras llorar cuando se le muere un paciente, he visto enfermeras buscando ropa en sus casas para los indigentes que llegan al área de la emergencia, para bañarlos y ponerle una ropita aunque sea usada”, expone Sonia Paradis, gerente general del equipo de enfermería del hospital Darío Contreras.

“Si salvas una vida eres un héroe, pero si salvas 100 vidas eres una enfermera”, esta frase anónima resume el valor de una profesión que no siempre ha sido reconocida en su justa medida, pero que hoy, en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, sin dudas se ha redimensionado.

La encargada del área de aislamiento del Darío Contreras detalló que los pacientes son tratados con azitromicina, vitamina c, omeprazol, fuimicil e hidroxicloroquina, y si tienen una enfermedad base, como hipertensión o diabetes, se continúa además con su tratamiento habitual.

¿Cómo es una buena enfermera?

Para Adaylda Pérez, encargada del área de emergencias del Darío Contreras, la principal cualidad que debe tener una enfermera es vocación de servicio, además de ser humanitaria y manejarse con respeto.

“Respetar, porque si usted no respeta hay un problema. Por eso muchas veces hay problemas entre los pacientes y el personal de salud, pues si un paciente me altera la voz, yo no puedo alterarme, porque si nos alteramos los dos va pasar cualquier cosa”, enfatiza.

Comparte que las áreas que más le gusta trabajar son cuidados intensivos y el área de emergencias, y confiesa que le fascina bañar a los pacientes.

“La mayor satisfacción para mí es cuando llego y encuentro un paciente que tengo que bañarlo, me fascina bañar a los pacientes, y no dizque pasándoles paños a mí me gusta echarle agua”, agrega entre risas la sanitaria.

El amor a su profesión y el orgullo que sienten por su labor es evidente al conversar con estas expertas en el arte de cuidar, quienes coinciden en afirmar que el día de la enfermera no es sólo el 12 mayo, sino que es todos los días.