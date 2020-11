$!Enfermeras expresan su rechazo a que se flexibilice el toque de queda

“ Ustedes saben que estando en las fiestas al rato se les olvida el COVID-19, ya no usan las mascarillas, muchas veces están bebiendo a pico de botella, jugando y eso implica un riesgo muy alto, así que reitero que el Codopenf no está de acuerdo en que se flexibilicen las medidas, es una situación que la tiene el mundo y nosotros como país no estamos exenta de ella, así que nos tocará vivir y escribir la historia, pero en este momento hay que pensar muy bien en ampliar o no esas medidas “, concluyó.