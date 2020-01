$!Enfermeras, las invisibles e indispensables del sistema de salud

“El trabajo de las enfermeras es complejo, porque no solo se centra en cuidar al paciente, administrándole un medicamento, sino que tiene que hacer la identificación de sus necesidades, para luego elaborar un plan de cuidados y hacer los aportes correspondientes a su patología”, dijo Rodríguez.

Sus familiares no han dado señales y son las enfermeras que, además de administrarle los medicamentos, se encargan de ayudarlo a comer e higienizarlo, aunque tienen que mantenerlo con esposas por su problema de agresividad.

Martha Cordero, encargada general de enfermería del hospital Francisco Moscoso Puello. Tiene 26 años siendo enfermera, primero como auxiliar y luego se profesionalizó.

“El personal de enfermería no está siendo bien tratado, porque no le dan el valor que se merecen por la labor que realizan y que es de mucho compromiso, competitividad y riesgo de adquirir una enfermedad infectocontagiosa, los cuales las autoridades no toman en cuenta”, dijo Cordero en un tono de reproche.

Venecia García , encargada de cuidados hospitalarios, difiere de su compañera en cuanto a que no se les toma en cuenta, porque inclusive la OMS declaró este año de la enfermería.

Cordero le interrumpe y le dice que no se refiere a que se les maltrata en el hospital, sino en sentido general, porque cuando ellos se les hacen un aumento salarial o el cambio de designación lo logran después de una huelga. Que deben luchar para todo.