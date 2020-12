$!Entre aumento de casos activos de COVID-19 médicos difieren sobre si RD está en segunda ola

Pero el epidemiólogo y salubrista Carlos Feliz entiende lo contrario. Asegura que el Gobierno no tiene base para afirmar que se está ante una segunda ola ya que no ha sido homogénea la cantidad de muestras tomadas por día desde que en marzo se dio a conocer el primer caso oficial del virus en el país.

“Nunca hemos llegado a una resolución de la pandemia porque a eso se llega cuando usted tiene un periodo en control mínimo de 15 o 20 días, que no se presentan casos de manera significativa y usted dice que ahí ha controlado la enfermedad, pero no es el caso nuestro en República Dominicana”, enfatizó Feliz.

“Aquí nunca se ha estabilizado ni se han disminuido los casos, eso es una falsa idea, eso es para justificar y decir que las políticas que se han aplicado son correctas”, agregó.

El doctor Amado Alejandro Báez, un especialista en temas de salud pública y sistemas de atención de emergencias masivas que asesoró al pasado gobierno de Danilo Medina en el manejo del COVID-19, se queda en un punto medio y lo mira desde dos vertientes: la semántica y la realidad.

“La semántica dice que, si la metodología de muestreo anterior no es igual a la de ahora, no podemos comparar una curva actual con una curva pasada, por lo tanto, no se puede hablar de que la ola anterior es igual a la de ahora”, explicó Báez. No obstante, dijo que, quitando de en medio la semántica, hay un repunte y aumento en los casos y la positividad. “Esa es la realidad, llámenlo ola, llámenlo repunte o rebrote”, afirmó.

El doctor recordó que parte “del momento oscuro” en el manejo de muestras fue que cuando se comenzó a manejar la pandemia había un shock económico que afectó la línea de suministro y no se encontraban suficientes reactivos para realizar las pruebas.

La capacidad de pruebas ha aumentado “y quizás los datos son un poco más objetivos”, comentó Báez. “Eso no quiere decir que no hay una segunda ola”, aclaró, y aseguró que era de esperarse este ciclo en el invierno.

Hasta el pasado domingo, en el país se reportaban 857,895 muestras procesadas para detectar el COVID-19.

El boletín más reciente del COVID-19 en el país reportó 641 casos nuevos de infecciones. A nivel general se cuentan 167,405 casos desde marzo, de los que 129,306 se han recuperado y 2,404 murieron.

Los casos activos totalizaban 35,695. Esta cifra supera el pico más alto que se había registrado hasta la semana pasada, cuando el 6 de agosto se reportaron 35,057 casos activos.