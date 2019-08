$!Entrenarán ortopedas en deformidades del pie equinovaro

Club Rotario Santo Domingo Mirador, el Club Rotario de Iowa City A.M., la Asociación Internacional Ponseti (PIA), la Agrupación de Acción Rotaria para el Pie Equino en coordinación con la Clínica Ponseti del Hospital Darío Contreras, empezaron desde ayer un proyecto de capacitación integral de cinco días a un equipo de médicos dominicanos en el Método Ponseti para el tratamiento de la deformidad del pie equinovaro (“pie zambo”).

Los costos de este proyecto son cubiertos por Rotary International a través de una subvención global de la Fundación Rotaria, con apoyo local del Club Rotario Santo Domingo Mirador.

El pie equinovaro es un defecto de nacimiento en el que el pie se encuentra torcido o invertido hacia dentro y hacia abajo, es la discapacidad más común según la Organización Mundial de la Salud. El director del hospital Darío Contreras, José Gabriel Aponte, dijo que en lo adelante es responsabilidad del hospital, a través de su clínica Ponseti, dar seguimiento a los centros de esa naturaleza que abrirán en diferentes puntos del país, permitiendo así la aplicación de un protocolo uniforme por parte de los médicos calificados.

Aponte indicó que la iniciativa proveerá a los niños la aplicación del protocolo correcto y la posibilidad de corregir la deformidad y hacer sus pies funcionales, y disminuir la discapacidad que un tratamiento no adecuado provoca. Ayer fue realizada una rueda de prensa para informar del inicio del entrenamiento.

Aponte habló del tema en el inicio de formalización del compromiso asumido por el centro asistencial, en la apertura del entrenamiento de Ortopedia en Pediatría.

De su lado, la doctora Rosa Vidal, jefa del Servicio de Ortopeda y Trauma Infantil del centro y de la clínica Ponseti Method Training For Treatment of Club Foot un Then Dominican Republic, avalado por la PIA Internacional Latinoamérica, quien coordina los entrenamientos, resaltó la importancia de la jornada de salud debido a que beneficiará a un importante sector de la población.