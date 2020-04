$!Epidemiólogo del Robert Reid Cabral: “El coronavirus se le ha ido de las manos a las autoridades”

El aislamiento, “eso no existe en República Dominicana”

Otro punto que cuestiona el epidemiólogo es el tema de los aislamientos domiciliarios que ordenan las autoridades a casos positivos o sospechosos de la enfermedad.

“Lo primero es que esa atención de aislamiento domiciliario es inconsistente, no es real, porque no tiene forma de contactarlo. Usted no sabe si es verdad que esa gente está asumiendo la conducta de aislamiento y los que están en cuarentena. Usted no domina si están aplicando las normas que deben aplicarse cuando se está en aislamiento en una casa o cuando se está en cuarentena, porque usted no tiene recursos humanos suficientes para darle un seguimiento a varias de esas personas, entonces aquí no se puede decir el aislamiento que se está aplicando aquí y la cuarentena son correctos porque no hay seguimiento casa por casa donde están todos los días, cómo se comportó esa persona, cómo lleva el tratamiento. Eso no existe en República Dominicana”.