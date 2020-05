$!Epidemiólogo: Gobierno y oposición buscan sacar ventaja a prórroga del estado de emergencia

La extensión del estado de emergencia de parte de las autoridades, para seguir haciendo frente a la propagación del coronavirus en el país, se ha convertido en un enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición, con el que cada cual pretende sacar ventaja.

La aseveración es del epidemiólogo y salubrista Carlos Manuel Feliz Cuello, quien critica que se prolongue el estado de emergencia, incluido el toque de queda, sin que exista una estrategia epidemiológica a nivel nacional que permita identificar y romper la cadena de transmisión.

Refiriéndose a la permanencia del toque de queda, asegura que la pandemia no se puede abordar con un plan específico y que dicha medida no se puede convertir en eterna, tomando en cuenta que el 52% de la población depende de las actividades informales, por lo que el Gobierno no se puede dar el lujo de abrir las actividades económicas dejando a ese sector sin respuesta.

Sin embargo, entiende que la pandemia tampoco se podrá controlar sin una oposición política “que esté en la perspectiva de ayudar a resolver el problema de salud pública”. Sostiene que en República Dominicana hay un problema de intereses, que más que de salud pública y de la salud de la gente, es de tipo político.

“Por esto tú vez que se está jugando hoy, a la oposición diciendo que no le va a permitir más prórroga al gobierno porque el gobierno está utilizando eso desde el punto de vista político, y el gobierno trata de justificarlo porque aquí hay un problema. Porque si la oposición no le da esa prórroga al gobierno y se dispara, como es la proyección que hay en los próximos 15 días, el gobierno se va a justificar más para después de las elecciones decir: ‘usted ve, nosotros pedimos la prórroga para prolongar la emergencia y la oposición se opuso y se nos ha ido de las manos’”, asegura el doctor Feliz Cuello, tras afirmar que hace tiempo que la situación se fue de las manos, pero se justifica si no hay prórroga.

El especialista apoya la permanencia de las medidas de emergencia si se hace una planificación de dos meses que incluya a los sectores económicos, sociales y políticos, y la realización de pruebas diarias, para tener un control de cuántos casos hay, dónde están ubicados y cómo cortar los casos, lo que permitiría una apertura más amplia de la economía.