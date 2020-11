$!Especialista explica que el país no presenta rebrote de COVID-19, sino un repunte de casos

El epidemiólogo y salubrista, Carlos Féliz, explicó que lejos de hablar de un rebrote en el país, a lo que se debe poner atención es a la mayor cantidad de casos que se puedan presentar por la apertura de las actividades económicas.

“Uno hablaría de un rebrote si ya las autoridades hubiesen logrado tener un elemento de control o solución del problema de la pandemia, que no ha sido el caso, todavía el virus está activo en todo el territorio nacional y no se ha podido disminuir de manera determinante, hasta tal punto que no sea un problema sanitario para el país”, indicó.

De su lado, el Ministerio de Salud Pública indicó que la positividad de las últimas cuatro semanas se encuentra en 9.98 % mientras que la diaria se ubica en 11.71 %, valores que se acercan a lo que un país puede esperar dentro del control de una enfermedad.

“Es importante que se sepa, nosotros tenemos una positividad mucho menor, eso quiere decir que hay un menor número de casos. Es decir, que este es el comportamiento que tenemos y debemos estar muy alerta y mantener lo que estamos haciendo para que lo que pasó en julio no vuelva a pasar”, indicó el asesor en materia de COVID-19 del Ministerio de Salud, Eddy Pérez Then.

De su lado, el epidemiólogo Carlos Féliz resaltó que se presentarán más casos de COVID-19, sobre todo por la política que están aplicando las autoridades, principalmente la de la apertura de la actividad económica a nivel nacional.

En ese sentido, indicó que existen estudios que señalan que ya los dos metros de distancias, por lo menos en espacios cerrados, no son suficientes para evitar el contagio. Ahora se recomiendan entre cinco y ocho.

Mientras que a nivel abierto la posibilidad de contagiarse es a tres metros, dependiendo del tipo de espacio que sea.

“El problema más que un rebrote, es que se van a disparar los casos de manera real de aquí a diciembre. Las autoridades no están haciendo una política constante de más de 7 mil pruebas”, dijo.

El médico salubrista destacó que la forma tan inconsistente en las que realizan las pruebas no permiten tener un indicador epidemiológico, por eso no se puede saber que está pasando con el virus.

“Por tanto, no se puede hablar de un brote, sino del aumento significativo con relación a los casos que están ahora”, precisó.