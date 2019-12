$!Especialistas advierten sobre los métodos para bajar rápido de peso

“Estos procedimientos tienen sus indicaciones. Hay que ver al paciente como un ente antes de decidirse por una intervención quirúrgica. Si evalúas al paciente y le das un tiempo de entre tres y seis meses para que haga cambios en el estilo de vida y alimentación y no lo logra, y además cumple con los criterios, puede entonces optarse por una cirugía para perder peso”, sostuvo González Pantaleón.

En ese mismo orden se refirió el endocrinólogo dominicano Adalberto González Pantaleón, vicepresidente de la Asociación Dominicana para Estudio de la Obesidad (ASODEO). “Es por eso que muchas veces vuelve el rebote, los trastornos psicológicos, depresión, ansiedad, y también trastornos a nivel médico como desnutrición, inbalance en vitamina, minerales, etc, por lo que es importante que tanto el paciente como el médico estén conscientes”.

Además de no estar aprobados, no van acorde a como se tratan las enfermedades crónicas, que demandan de un tratamiento posible de mantenerse en el tiempo, según explica la psicóloga Verónica Vázquez Velázquez, especialista en obesidad y trastornos alimenticios para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, de México.

¿Cómo tratar la obesidad y cómo afecta al paciente a nivel psicológico?

Bajar de peso no es una conducta, por tanto, ese no debe ser el objetivo de una persona, sostiene la psicóloga Verónica Vázquez (PhD). “El objetivo debe ser identificar cuáles conductas me llevan a bajar de peso y entonces revisarlas, y son las que serán tratadas en la parte psicológica”.

Aunque la obesidad no es un trastorno mental ni emocional, muchas personas con obesidad pueden llegar a tener depresión, ansiedad o trastorno de conducta alimentaria. Pero también puede ser que ciertos estados emocionales lleven a una persona a comer y eso podría condicionar a la ganancia de peso.

Para lograr el cambio, hay que empezar por el individuo que padece la enfermedad, para saber si tiene internalizado el comportamiento donde cree no merecer un tratamiento y entonces no buscarlo.

“Si tú trabajas con la persona y le explicas en qué consiste su enfermedad entonces esa persona va a buscar un tratamiento serio, que le ayude a lo largo de su vida”.

Otro factor importante para lograr que un paciente supere la obesidad es la familia, que también tiene que conocer sobre la enfermedad y parar el estigma. Además, entender que el amor y la atención a la persona tiene que ir enfocado hacia aceptar y saber en qué puede ayudar.