$!Especialistas valoran apliquen medidas restrictivas por aumento de casos COVID-19

“Las personas no están usando mascarillas, no hay distanciamiento, muchas fiestas, mucho conglomerado de personas. Se le ha perdido el respeto a la pandemia, al virus, se le ha perdido el miedo y eso es un grave error”, enfatizó el presidente del CMD.

Opina un neumólogo

A juicio del neumólogo Ignacio Belén, la población aún no ha entendido la importancia de mantener el virus del COVID-19 controlado.

“Estamos viviendo una cuarta ola aparentemente en este país. Ahora mismo, los hospitales están abarrotados de pacientes con COVID que no se vacunaron. El problema es la actitud de la gente, el poco interés en vacunarse, eso es lo fundamental en este nuevo brote. Yo tengo muchísimos pacientes que no se han vacunado porque entienden que ya esto se resolvió y eso no es verdad”, afirmó el galeno que opera su consultorio en el Centro Médico Real.

“Cualquier medida que el gobierno tome con relación a esto, yo estoy de acuerdo y me parece que ningún médico por conservador que sea va a estar en desacuerdo. Tal vez lo apropiado no es el toque de queda, pero hay que, de alguna manera, hacerle ver a la población que la vacuna es sumamente importante para salir del COVID”, afirmó Belén.

El médico confesó que actualmente está recibiendo entre 15 y 20 consultas en la tanda vespertina, de los cuales hasta 10 son pacientes con COVID, cuando antes de la flexibilización solo estaba recibiendo una o dos.

Por su parte, la infectóloga Carmen Sarah Mota, en la temporada navideña es de esperarse que habrá muchas fiestas y reuniones y se podría prever que luego de éstas, haya un repunte mayor de casos, y es por esta razón que no descarta que el Gabinete de Salud tome medidas.



“Hay que esperar cuáles serían esas medidas, porque tal vez no necesariamente sea toque de queda pero sí una vigilancia más estricta en el tema de las aglomeraciones en las fiestas, limitar tal vez el número de personas en reuniones y quizás alguna restricción de horario, tomando en cuenta la temporada festiva, que no altere tanto la dinámica, pero sí tratando de cuidarnos”, explicó la doctora.