$!Espera de cinco días por una prueba de PCR para operación y al llegar su turno debe empezar desde cero

Una señora de 70 años que requiere una operación de cataratas lleva cinco días consecutivos solicitando la prueba PCR de detección del COVID-19 en un laboratorio cuyo protocolo, de tomar un turno vía telefónica y agotarlo casi por completo, los ha realizado, pero que cuando corresponde su turno las llamadas se caen.

Mayda Balmaseda, de 71 años, se presentó a Diario Libre junto a su esposo, Eduardo Klinger, de 72, a realizar la denuncia, en la que explican que el único laboratorio que está haciendo el test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es Amadita, en donde ha intentado, sin éxito, hacérsela.

Dicen que en Patria Rivas no las están realizando por falta de insumos y creen que en Referencia pasa lo mismo porque no levantan el teléfono y el contestador responde que dejen el mensaje.

“Hemos estado llamando al laboratorio Amadita de acuerdo al protocolo que ellos tienen, uno llama al número, le sale una contestadora y dice usted tiene el turno 72 y empiezan a bajar (van cinco veces) cuando se acerca a los primeros números, hoy llegó al 1, te tumban las llamadas”, se queja Balmaseda.

Durante la entrevista expuso que la pasada semana sintió fiebre y dolor de cabeza y que al acudir al médico este le indicó que se sometiera al test para confirmar si tiene el COVID-19 y que también el especialista que la operará le hizo la misma recomendación por la intervención quirúrgica.

“He cogido el (número) 76, el 44, el 41, el 4, el 5, 6, 7 y 8, hoy ha sido el quito día que he estado llamando y te dicen a partir de las 7:00 de la mañana; en Referencia no están contestando porque todo el tiempo dice que están ocupados que dejes el mensaje, Patria no lo está haciendo”, se lamentó.

A este medio han llegado denuncias de las dificultades para los test y el propio ministro de Educación, Rafael Sánchez Cárdenas, sostuvo que hay inconvenientes con los insumos.

No obstante, reportó este lunes un récord de 526 nuevos casos de COVID-19 en comparación con los demás boletines ofrecidos. Atribuyó la cantidad a que ayer se realizó también el mayor número de pruebas, en toral 2,529. El total de fallecidos por el coronavirus en el país es de 539 y 20,126 contagiados.

La señora Balmaseda y su esposo dicen que por los inconvenientes salieron de su hogar para ir personalmente al laboratorio Amadita averiguar qué estaba sucediendo con las llamadas y que le respondieron que ese es el protocolo de solicitar las pruebas y que debían continuar intentándolo.

Balmaseda sostuvo que expresó sus quejas por escrito a la citada institución y que esta no le ha respondido.