$!Esperan por familiares de anciano ingresado en Hospital Salvador B. Gautier

El Hospital Salvador B. Gautier informó este lunes que espera a los parientes de un anciano llevado hace unas dos semanas al centro asistencial por una unidad del Sistema de Emergencia 9-1-1.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el centro de salud informó que el paciente no recuerda bien dónde vive.

Eladio Martínez recibe las atenciones médicas de rigor desde su llegada, y aún sigue en el área de emergencia en estado estable, pero no le ha sido dado el alta médica porque no se vale completamente por sí solo y por no recordar dónde vive.

Según indicó otro paciente ingresado en el hospital, había visto al señor Martínez en la zona de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este.

Para cualquier información sobre alguno de sus parientes favor contactar al 809-861-0418 o al 829-399-0927.