$!Estado de emergencia y desconfinamiento, el debate legal sobre cómo seguir la desescalada

El también jurista Eduardo Jorge Prats entiende que, si el Congreso Nacional no aprueba la prórroga del estado de emergencia, el Gobierno no puede legalmente imponer restricciones al tránsito de los ciudadanos y a otras libertades. “Tampoco puede aplicar la desescalada porque las restricciones a los derechos existentes deben eliminarse tan pronto cese el presente estado de excepción”, planteó.

Pero para el abogado Cándido Simón Polanco , tanto Salud Pública como Interior y Policía podrían ordenar el cierre de un establecimiento en específico por causas sanitarias, pero no de manera general en todo el país.

“El cierre de establecimientos por razones de sanidad, el ministro (de Salud) lo podría hacer, y también el control de entrada y salida a una empresa. Lo que no podría mantener es el toque de queda”, plantea el jurista Miguel Valerio .

Mientras el Congreso Nacional conoce la quinta prolongación al estado de emergencia solicitada por el Poder Ejecutivo, los partidos de oposición insisten en que no es necesaria una nueva prórroga para continuar con las medidas adoptadas para frenar el COVID-19 y, además, en que ha sido inapropiado el manejo de las autoridades de Salud Pública a la pandemia.

Como parte de la desescalada de las medidas restrictivas que adoptó el Gobierno para controlar la propagación del coronavirus que provoca el COVID-19, se establecieron cuatro fases que abarcan desde el pasado 20 de mayo hasta el 24 de agosto, cuando se tiene prevista la apertura de lugares de entretenimiento y otras actividades que impliquen aglomeraciones de personas.

Desde el pasado 20 de mayo, cuando comenzó la primera fase, hasta el 3 de junio cuando empezó la segunda, en el país se registraron más de 4,800 contagios por coronavirus.

En los siete días de la segunda fase se suman otros 2,489 casos, conforme los boletines epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud Pública que, sin embargo, destacan las bajas en la letalidad y la positividad de los contagios del coronavirus en el país.

El titular de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, insistió hoy en que el estado de emergencia es necesario para seguir el control de la epidemia.

“Yo he dicho que estoy, no solo de acuerdo con el estado de excepción y el toque de queda, porque el COVID-19 no ha desaparecido de República Dominicana por el hecho de que, por necesidad nacional, la economía tenga que ser abierta y retornen las actividades empresariales, comerciales y sociales”, expresó.