$!¿Están ocultando las muertes por COVID-19?

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, solicitó este miércoles al Ministerio de Salud Pública (MSP) “realizar un análisis más detenido del número real de pacientes fallecidos por el COVID 19 en algunas provincias del país”.

El CMD entiende que tanto la población dominicana así como los organismos sanitarios nacionales como internacionales tienen derechos a una información real. Con este planteamiento “no estamos necesariamente expresado que se estén ocultando los pacientes fallecidos del COVID 19, estamos hablando de que los datos deben ser actualizados porque muchos fallecidos por este virus se están quedando rezagados en los boletines epidemiológicos del MSP”.

Suero emitió un comunicado en el que indica “que el gremio tiene informaciones a través de sus dirigentes provinciales que el número real de fallecidos por esta patológica no se está correspondiendo con la realidad”.

Por esta razón señala que “ciertamente el MSP es quien maneja estas informaciones, pero en algunas provincias tales como Barahona, San Juan, Bani, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, etc. el número real de fallecidos no se corresponde con los reportes de los boletines del MSP. Probablemente se deba a que estos datos no están actualizados estadísticamente, o que en algunos pacientes al no tener una prueba positiva de COVID 19, pero con una clínica florida de la enfermedad, no se están reconociendo como pacientes fallecidos por COVID 19”.