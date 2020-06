$!Exministro de Salud pide a la población “tener confianza en que el COVID-19 será derrotado”

El exministro de Salud Pública, Juan Octavio Ceballos, consideró que la humanidad se encamina a ganar la batalla contra la pandemia provocada por el COVID-19.

“Basado en las investigaciones que se están haciendo, debemos ofrecer información tranquilizadora para toda la humanidad, debido a que se puede establecer con toda certeza que el éxito contra esta pandemia está garantizado”, afirmó Ceballos.

El exministro señaló que, además de dar a conocer las estadísticas, deben publicitarse otras variables que demuestran los avances que se están teniendo en la lucha contra la pandemia del virus.

Ceballos, quien además fue asesor de Salud del Poder Ejecutivo, citó tres hechos que a su juicio avalan que el virus está siendo derrotado.

“Se están experimentando en humanos voluntarios cerca de una veintena de vacunas; y prácticamente todas crean anticuerpos que combaten el coronavirus”, indicó

“Se sintetizó anticuerpos que inyectados a las personas combaten el coronavirus y el uso de algunos medicamentos están demostrando su eficacia contra el virus”, detalló.

El exministro de Salud Pública garantizó que por cualquiera de estos mecanismos la pandemia será controlada. “Es asunto de tiempo y de cumplir requisitos indispensables para su aplicación en la población mundial”, afirmó.

“No es posible establecer con exactitud cuàndo estas medidas comenzaran a aplicarse, pero la existencia de estos avances, demuestra también que puede informarse a la población de todos los países en que el distanciamiento social, que ahora está en marcha, es provisional; lo cual también es un aliciente en las actuales circunstancias”, sostuvo.

El doctor Ceballos argumentó que hasta ahora todos los virus contra los cuales se ha logrado crear anticuerpos han sido controlados y eliminados en la mayoría de las naciones.

“Tal es el caso del polio, sarampión, rubeola y difteria”, dijo.

“Sin embargo no ha sido posible el control total ni la eliminación de aquellos virus para los cuales no se producen eficientes anticuerpos; verbigracia la hepatitis C y el Sida. El COVID-19 no es la excepción”, subrayó.