$!Experto recomienda al gobierno seguir abriéndose a vacunas COVID-19 de otros países

El tuit del presidente

La acción de Abinader en la red social estuvo acompañada de una información del periódico The New York Times, donde se explica la situación de la vacuna en ese país.

Pdte. @JoeBiden , países de menor desarrollo y aliados tradicionales de los EE. UU., como Rep. Dom., hemos aprobado la vacuna de AstraZeneca y la necesitamos con urgencia. No permita que la espera de nuevos ensayos demore nuestro acceso inmediato a esta vacuna. No sería justo. https://t.co/TNNGhKykE9

En Estados Unidos hay millones de dosis guardadas de la vacuna de AstraZeneca/Oxford que no están siendo administradas, mientras se esperan los resultados de un ensayo clínico en tercera fase, pero tampoco son exportadas a otros países que sí la han autorizado.

Además, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) no ha aprobado su uso, mientras que la compañía sueco-británica tampoco ha solicitado la autorización para administrarla de emergencia.

The New York Time destacó la posibilidad de que Estados Unidos nunca use, o tal vez brevemente, la vacuna de AstraZeneca. También que funcionarios federales enfatizaron que la vacuna no debe almacenarse indefinidamente porque tiene una vida útil limitada.

La vacuna se puede mantener en refrigeración durante seis meses y como algunos países están administrando las dos dosis en un intervalo de hasta tres meses, esto aumenta el riesgo de que las dosis se echen a perder.

El pasado miércoles, Biden dijo que, si hay un excedente de vacunas, se compartirá con el resto del mundo, pero que, mientras tanto, se asegurará de que los estadounidenses sean atendidos primero.