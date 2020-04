$!Falta de médicos en clínicas y hospitales dificulta atenciones médicas a la población

La reducción de personal médico en las clínicas y hospitales del país, ante las medidas de distanciamiento social y cuarentena impuestas para frenar el avance del coronavirus, ha impactado directamente a quienes, por condiciones de salud ajenas al COVID-19, requieren atenciones médicas inmediatas o consultarse para dar seguimiento a alguna condición de salud.

Tal es el caso de Elena Rodríguez, de 53 años, residente en Los Minas, quien lleva dos semanas padeciendo fiebre y tos, producto de una afección pulmonar que padece desde hace años, y no ha podido recibir la atención médica requerida.

Lourdes Rodríguez, madre de Elena, explicó que antes de la declaración de estado de emergencia en el país por la pandemia de coronavirus, logró que a su hija la atendieran en la emergencia del hospital Francisco Moscoso Puello, sin embargo, los síntomas regresaron hace dos semanas y en ese tiempo no ha podido volver a recibir atenciones médicas, pues “no están atendiendo casos así”, explica.

Narró que incluso llamó al Sistema 911 en busca de atenciones para su hija, pero le dijeron que no podía acompañarla en caso de que la trasladaran a un centro de salud.

“Ellos dicen que no puede ir nadie, y yo no la puedo dejar ir sola, ellos solo la llevan y la dejan allá, yo dije que no, que la dejen aquí que si se moría yo la enterraba”, expresa doña Lourdes con resignación.

En esta semana el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, pidió a los médicos especialistas que regresen a ofrecer servicio a los hospitales, ante la demanda de atenciones médicas por parte la población que padece otras patologías, no relacionadas con el COVID-19.

“Pido la colaboración del Colegio Médico Dominicano y colegios de enfermería, con fines de ayudar a que el personal de salud vuelva a los centros a cumplir con la misión que la profesión nos obliga y nos manda a todos”, expresó Sánchez Cárdenas, quien sugirió a los médicos de edad avanzada o con condiciones de salud delicadas, buscar maneras alternativas de ofrecer la atención.

Cerca de diez centros públicos y privados consultados por Diario Libre informaron que las consultas con médicos especialistas estaban suspendidas hasta nuevo aviso y que solo está funcionando el área de emergencias.

En algunos hospitales, como en el Salvador B. Gautier, solo está en funcionamiento, aparte de emergencias, el área de hemodiálisis, cirugías de emergencia y cura a pacientes post quirúrgicos. Mientras que en la clínica Rodríguez Santos, labora un cardiólogo y un internista en horario de la mañana.