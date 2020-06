Familia en La Caleta narra su calvario para que le realicen pruebas PCR

“Hicimos el llamado Salud Pública para que nos hagan las pruebas a todos y nos dijeron que el protocolo dicta realizar solo una por casa y no es correcto porque al final vivimos cinco personas juntas y si hay una contagiada prácticamente todos lo estamos”, argumentó.

Silvestre señala que se deben tomar las medidas pertinentes con tiempo antes de que la situación llegue a un punto sin retorno.

Explica las vicisitudes que debe pasar una persona para que se le realice la prueba PCR, una vez un miembro de la familia contra el virus.

“Cuando las sospechas de un contagio de COVID-19 en mi padre se elevaron intentamos que le realizaran la prueba, llamamos a Laboratorio Referencia y no tenían cupo, Amadita a pesar de tener sucursales cerca no cubre esta zona y Patria Rivas no tenía insumos disponibles”, explica Silvestre.

9-1-1

Indica que luego de tres días de gravedad decidieron llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sin embargo solo les tomaron un reporte para agregarlo a una lista de espera.

“El miércoles de la semana pasada salí con él para el hospital Ramón de Lara y allá determinaron un ingreso de emergencia porque ya que tenía dificultad respiratoria. Sin embargo el viernes falleció”, cuenta desconsolada.

Silvestre explica que tanto a ella como a su madre le realizaron pruebas rápidas dando como positiva su madre, por lo que el hospital Ramón de Lara se comprometió a realizarle la PCR. La muestra fue realizada el día de hoy.