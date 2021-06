$!Familiares en hospitales viven angustia al esperar noticias sobre infectados de COVID-19

Diferentes realidades se vive en la unidad de COVID-19 del hospital Moscoso Puello, mientras unos familiares reciben noticias alentadoras sobre la evolución de su paciente, otros se encuentran con la lamentable realidad de que su pariente ha fallecido por la enfermedad.

Clara del Rosario llegó este jueves a las 8:00 de la mañana al centro junto a su hermana, para saber cómo seguía su esposo, Eucli Lansmade 68 años; lo que no se imaginaba era que su pareja había fallecido a las 5:00 de la mañana por la enfermedad.

Lansmade, de origen brasileño, había sobrevivo a dos derrames cerebrales. Su esposa explicó que llevaba dos días en el centro con dificultad respiratoria; sin embargo, empezó a presentar síntomas desde hace una semana.

La mujer afirmó que su esposo no se había vacunado, pues por algunas comorbilidades tenía planeado regresar a Brazil en dos días para que su médico le notificara si era prudente recibir el biológico.

“No tenía la vacuna, no se la pude poner porque el no era de aquí y no tenía los documentos, que informaran de qué el padecía”, contó Del Rosario, quien sí está inmunizada.

Sentado en la acera, frente a la unidad COVID -19, se encontraba el joven Julio Week, esperando noticias de su abuela de 84 años de edad, que desde el domingo esta ingresada en el centro de salud.

“Su cuadro es estable dentro de su condición. Ella está en la primera planta y no ha sido intubada”, indicó.

Week explicó que dentro de la realidad que vive el centro, el personal ha estado atento y dos veces al día salían a dar noticias de los ingresados. La señora estaba vacunada con las dos dosis.

Próximo a Week estaba una señora solo identificada como Santa, en sus manos tenía una indicación médica y una bolsa con varios frascos de remdesivir, un medicamento de alto costo utilizado para pacientes en estado crítico por la enfermedad respiratoria.

Este medicamento tiene un costo aproximado de 12 mil pesos, pero el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ofrece total cobertura y los que no cuentan con seguro pueden solicitarlo directamente al Senasa.

Santa explicó que su madre está en intensivo y que no se había aplicado la vacuna contra el COVID, pero una vez ganen esta batalla hará todo lo posible porque su madre sea inoculada. Ella sí recibió sus dos vacunas.