$!Farmacéutica de Israel iniciaría en agosto ensayos para pastilla de vacuna contra el COVID-19

Una farmacéutica israelí anunció este viernes que comenzará en agosto los ensayos clínicos para el desarrollo, en pastilla, de una nueva vacuna contra el COVID-19, luego de que reciba el permiso del gobierno de Israel, tras resultados alentadores obtenidos en pruebas con cerdos.

La empresa Oramed Pharmaceuticals informó que la vacuna es desarrollada por Premas Biotech, a la vez que señaló que la pastilla no deberá ser almacenada en temperaturas bajas o administradas por expertos, como pasa con los biológicos inyectables.

Nadav Kidron, director ejecutivo de la farmacéutica, manifestó, de acuerdo a medios internacionales, como The Times of Israel, que “la vacuna oral, que no depende de una cadena de suministro en frío, como otras vacunas contra el COVID-19, podría marcar la diferencia entre un país capaz de superar la pandemia y uno que no”.

Agregó que “particularmente en zonas duramente golpeadas por el virus que aún no han vacunado a sus poblaciones, una vacuna oral contra la COVID-19 podría cambiar la situación”.

Hasta el momento la farmacéutica obtuvo luz verde del Centro Médico Sourasky, ubicado en Tel Aviv, para comenzar los ensayos en más de 20 voluntarios no vacunados.

La empresa espera que el Ministerio de Sanidad le otorgue la aprobación final, sin embargo, no hay una fecha pautada para tales fines.