$!Figuras que rechazan tajantemente las vacunas contra el COVID-19

En República Dominicana se debate si es constitucional o no obligar a un ciudadano vacunarse, sobre todo ante los pronunciamientos de algunos líderes religiosos que han calificado las inoculaciones contra el coronavirus como “un ensayo para los planes del anticristo”.

Aunque las figuras nacionales del entretenimiento no se han atrevido a pronunciarse en contra las vacunas, en el ámbito internacional, artistas como Miguel Bosé, María Conchita Alonzo y la actriz Victoria Abril sí lo han hecho.

Miguel Bosé, conocido por su álbum “Amante bandido”, consideró el pasado año que si quieren vacunar a todos contra el COVID-19, sospecha que “hay algo detrás”.

“Determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner y espero que no me obliguen a ponérmelas. Y, sobre todo, que no sean condicionantes, porque si nos quieren vacunar a todos, sospecho, hay algo detrás”, consideró el artista español, quien atribuye la pandemia a una idea conspirativa de la que acusa a Bill Gates.

La actriz española Victoria Abril dijo que las personas están siendo utilizadas con las vacunas “como cobayas (conejillos de indias)”.

Para la cantante mexicana María Conchita si decide inocularse le cambiarían el ADN en el proceso.