$!Gobierno dispondrá de los recursos que sean necesarios para hacer frente al coronavirus

El director de Presupuesto, Luis Reyes, informó que se dispondrán de los recursos que el Ministerio de Salud Pública requiera para hacerle frente a la emergencia creada por el coronavirus, cuyo primer caso fue confirmado por las autoridades competentes.

Reyes sostuvo que se trata de una situación imprevista y por lo tanto se pondrá a disposición de las autoridades de salud todos los recursos que sean necesarios.

Entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario agregó que no puede haber un tope, “porque no sabemos la magnitud del problema. Sencillamente se pone en el presupuesto los recursos que sean necesarios para que Salud Pública pueda enfrentar con éxito el problema que se ha presentado”, dijo Reyes.

Dijo que todavía no se puede hablar de montos, porque no se ha medido el impacto de la enfermedad, “por eso es que es una situación de contingencia, porque no podemos medir la magnitud del problema”.