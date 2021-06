$!Gobierno realiza desde hoy jornada especial de vacunación para mitigar rebrote del COVID-19

El lunes, el Instituto Tecnológico de Formación Técnico Profesional (Infotep) entregó a Salud Pública 10 de sus talleres móviles para que sean utilizados en la vacunación y toma de muestras de COVID-19.

La entidad, además, puso a disposición de las autoridades de salud sus otros talleres móviles a nivel nacional que suman 56, así como sus instalaciones para reforzar la campaña nacional de vacunación.

Vacunación voluntaria

Por otro lado, ante las diversas informaciones de que empresas obligan a sus trabajares a vacunarse, Rivera explicó que como ministerio no pueden obligar a las personas a inocularse, ya que su rol, así como el del Estado es hacer las recomendaciones a las entidades y a la población para que se vacunen, más no obligar.

“He visto empresas que le han dicho a su personal que tienen un plazo de tantos días para vacunarse o no pueden continuar en nuestra empresa, eso lo he visto pero no es... ni lo podemos hacer por decreto, ni por el Estado, tomar este tipo de decisión, son recomendaciones”, explicó Rivera.

El doctor señaló que existen muchas maneras para motivar a las personas a vacunarse; pero que es una responsabilidad individual.

De igual forma, el ministro señaló que algunas empresas tienen carteles en sus locales que indican que todo su personal se ha vacunado para que pueda ser visitado de forma segura. En ese sentido, planteó hacer lo mismo con los hogares dominicanos, si se lo permiten.

Horario especial por el feriado

Este jueves, debido al feriado por la celebración de Corpus Christi, los centros de vacunación contra el COVID-19 funcionarán en horario especial.

En Ágora Mall, el antiguo local La Bodega, Sirena- Churchill, Jumbo- Megacentro y Jumbo- San Isidro, estarán vacunando de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Mientras que vacunarán hasta las 4:00 de la tarde en el Centro Olímpico- Pabellón de Combate y hasta las 5:00 de la tarde en la plaza Downtown Center.