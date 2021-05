$!Gremios cuestionan peligren garantías de atención ARS por presiones y paralizaciones

Las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Sindical Clasista (CNUS) y Autónoma Sindical Clasista (CASC) cuestionaron que actualmente la garantía de atención de salud a los afiliados al Sistema Familiar de Salud, del régimen contributivo, esté en peligro por las presiones y paralizaciones de los servicios de salud que deben garantizar los centros sanitarios y los profesionales de la salud, los cuales son contratados para asegurar sus atenciones.

En un documento, remitido a la comisión bicameral que estudia la reforma a la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, las entidades manifiestan que a 20 años de su aprobación de esa normativa los resultados de su aplicación “dejan mucho que desear” porque no han llenado su cometido. Cuestionan que no se haya alcanzado la cobertura universal de afiliación, que se discriminen a los trabajadores pensionados y se mantenga el pago de diferencias en todos los servicios de salud, a excepción de las emergencias. También critican que el Cuadro Básico de Medicamentos sea tan limitado.