$!Guillain-Barré: el síndrome que postró a un hombre

“La condición mía es el famoso Guillain-Barré que me ha destruido todo, estoy padeciendo esto desde el 2010 y todavía no he encontrado la solución. Estoy esperando una mano amiga que nos pueda ayudar a conseguir el medicamento”, cuenta Radhamés, de 52 años.

Una enfermedad mortal

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de Guillain-Barré puede llegar a ser mortal.

Las personas con síndrome de Guillain-Barré necesitan tratamiento, a veces en cuidados intensivos, y seguimiento muy especializado. El tratamiento consiste en medidas de apoyo e inmunoterapia.

El síndrome puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles

“Yo me puse un medicamento que me costó un millón y pico de pesos, me lo puse por una ocasión, volvieron y me repitieron la dosis y no me ha hecho efecto. La doctora me indicó otro medicamento que se llama Rituximab, ella me dice a mí que después de Dios, ella me para con ese medicamento”, explicó.

De esta forma el Rituximab se convirtió en la esperanza de Radhames; sin embargo no dispone de los recursos para adquirirlo, por lo que solicita al Gobierno ayuda para su caso.

Necesita adquirir 16 frascos del fármaco que tienen un costo de más de 800 mil pesos.

Radhames tiene cinco hijos, de los cuales dos son menores de edad y viven con él. Explicó que hasta ahora solo recibe ayuda de sus familiares y amigos.

“Ha sido una lucha contundente la que yo he tenido y si quiero y le pido a Dios que me ayude a pararme de esta silla sobre todo por esas pequeñas. Quisiera volver a trabajar otra vez y ser lo que yo era”, dijo.

Para cualquier tipo de ayuda destinada a Radhamés pueden comunicarse al 829-440-1374.