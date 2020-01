$!Harán jornada de cirugía reconstructiva para niños y adultos

Médicos del hospital Francisco Moscoso Puello y de la Fundación Renacer, Inc. y Medical Aid for Children of Latin America (Macla) anunciaron la jornada anual de cirugía dirigida a personas con la condición de labio y paladar hendido, contracturas posquemaduras, deformaciones de manos y pies, y que requiera injertos de piel, y cirugía reconstructiva de oreja.

La jornada es gratis e iniciará este domingo 2 de febrero y se extenderá hasta el día 7, informó la subdirectora del hospital, Aideé Cuas Ramírez, quien llamó a aquellas personas que presenten esta condición a acudir al establecimiento para su evaluación desde las 7:00 de la mañana, en el área de consultas del hospital. Será una única evaluación clínica en donde los niños tendrán preferencia.

“Cada vez que realizamos una jornada, cientos de personas se benefician y gracias a estas alianzas pudimos acercar aún más la atención especializada sin que esto les afecte su bolsillo”, dijo Cuas Ramírez.

De su lado, el presidente de la Fundación Renacer, Miguel Cotes, agradeció a las autoridades hospitalarias permitirles materilizar la XXVII Jornada Domínico-Americana de Cirugía Reconstructiva y XI Jornada de Pabellón Auricular.

Ese operativo se acostumbra hacer en el hospital Padre Billini, pero por los trabajos de reconstrucción al que está sometido, tiene dos años haciéndose en el Francisco Moscoso Puello.

El pasado año se practicaron 125 cirugías, incluyendo polidactilía, sindactilía, los procedimientos de labio y paladar hendido. Esperan intervenir igual cantidad de personas en esta jornada del 2020.

El costo promedio de este tipo de cirugías ronda entre los RD$75,000 y RD$110,000, indicó el doctor Cotes.

Los interesados pueden solicitar más información en la Fundación Renacer, llamando a sus teléfonos 809-681-7828 y 829-206-0009.