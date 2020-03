$!Hasta el momento no se han registrado dominicanos por coronavirus en hospitales de Nueva York

Hasta el momento, no registran pacientes dominicanos internos en hospitales de la ciudad, afectados por el coronavirus, informó anoche el prestigioso doctor dominicano Rafael Lantigua, vicedecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia y uno de los galenos internistas más cotizados en la Clínica Vanderbilt.

Lantigua, quien también forma parte del equipo de científicos e investigadores de la universidad, explicó que se sepa, él no tiene conocimiento de ningún caso de algún dominicano o dominicana, que haya ingresado a hospitales locales, por afecciones del coronavirus.

“Hasta ahora, no ha habido ningún paciente de la República Dominicana llevado a hospitales por el coronavirus, este virus no prospera en países tropicales, excepto Brasil con uno o dos casos, pero en ninguna de las islas caribeñas”, añadió.

“No ha habido casos prácticamente en ninguna parte isleña del Caribe y a la República Dominicana va mucha gente, incluyendo a los turistas que tienen contactos con muchísima gente, y no los han contagiado”, añadió.

Indicó que ni la República Dominicana ni Estados Unidos están preparados para combatir el coronavirus. “Ni siquiera aquí, en Estados Unidos, estamos preparados para eso. No nos preparamos, los kits para el hospital Presbiteriano están llegando ahora”, informó.

Precisó que el cierre de las universidades, la cancelación de actividades deportivas, la caída de la Bolsa de Valores y el impacto negativo en Estados Unidos, es un ejemplo de ello.

Habló sobre el cierre de las universidades, diciendo que la única forma de contener el virus es que la gente se quede en su casa.

“Hace 10 días, no teníamos un solo caso en Nueva York y desde hace tres semanas, los casos han venido aumentando. No hay presupuesto para luchar contra el virus, el dinero que se ha recibido hasta ahora, no lo dio Washington, sino corporaciones privadas”, dijo el galeno.

Preguntado por el factor de porqué el coronavirus no se desarrolla en países de climas calientes, dijo que es algo raro, como también en los niños, que no están siendo afectados, excepto con síntomas leves.

“Todavía desconocemos a qué se debe eso con el coronavirus, cuando la influenza mata a los niños, hasta ahora, no ha habido ningún menor de menos de 10 años que haya muerto por el coronavirus”, explicó.

“A los niños les da una gripecita leve y más nada, creo que se trata de genes que tienen cierto tipo de grasas que los protege”, añadió Lantigua.