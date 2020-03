$!Hay 119 viajeros en seguimiento domiciliario por coronavirus en RD

En la República Dominicana se les da seguimiento domiciliario a 119 viajeros y 18 están hospitalizados como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus.

Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, detalló que hasta el momento se han tomado 70 muestras, de las cuales 40 dieron negativo por COVID-19, 25 están pendiente de resultados y cinco han dado positivo.

El funcionario explicó que las cinco personas que han dado positivo por coronavirus tienen historial de viaje desde Canadá, España e Italia, por lo que reiteró que en el país no hay casos comunitarios, es decir, que el virus no circula en la República dominicana y no hay transmisión local.

Dijo que las cinco personas con COVID-19 están aisladas en el Hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, junto a otras ocho que están confinadas por prevención, pero que no han dado positivo al coronavirus.

Comunicó que dicho centro de salud será destinado completamente para salas de aislamiento, con 70 camas y a partir de mañana se dispondrán 15 camas adicionales.