Hija clama por ayuda para sus padres enfermos de cáncer

“Les pido ayuda para sus medicamentos y alimentos. Yo no quiero dinero, solo necesito ayuda para ellos porque no puedo trabajar. Tengo problema con mis documentos y tengo muchos niños. De verdad necesito ayuda, porque ya no puedo más sola”, dice avergonzada.

Valdez explica que los medicamentos de su madre tienen un costo entre RD$3,000 y RD$4, 000 cada caja y que aunque cuenta con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) no tiene cobertura debido a que necesita los resultados de una biopsia que le indicaron para solicitar el subsidio, pero no ha podido realizársela.

“Estos medicamentos son muy caros, la estoy aguantando con diclofenal y complejo B. Ya no se en qué otra área de la casa ponerla porque casi no tiene masa muscular, la perdió toda por su deshidratación. Ella tiene muchas complicaciones”, dice afligida.

“Paso muchas dificultades en el Instituto Nacional del Cáncer. Ellos me atienden por la emergencia, no puedo decir que no, pero solicitan la biopsia para abrir un record y ponérmele una cita para que un médico me la puedan ver”, dice desconsolada.

“Mi padre necesita realizarse un estudio y una operación, pero no cuenta con los recursos suficientes para cubrir esos gastos y no tengo apoyo para lidiar con esta situación”, dice.

Valdez indica que hace tres meses se trasladó desde Bávaro a casa de sus padres para cuidarlos. Sin embargo, la casa donde viven es rentada y deben más de cinco meses de alquiler, debido a que su padre, quien generaba ingresos, ya no puede trabajar.

“Yo antes les mandaba algo de dinero, de acuerdo a mis posibilidades, de lo que el padre de los niños me daba, pero ahora estamos separados. Además, soy diabética y tengo complicaciones de salud”, explica Valdez.

Valdez es madre de ocho hijos con edades entre 23 años y cuatro meses de edad. Tres de los niños más pequeños viven con su padre.