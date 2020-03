$!Hijo de Víctor Gómez Casanova dio positivo a coronavirus

El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, informó este miércoles que uno de sus hijos dio positivo al coronavirus, sin especificar de cuál sus vástagos se trata.

En tal sentido, explicó que tanto su hijo afectado como el resto de su familia está en cuarentena como establece el protocolo.

El funcionario, quien dijo no presenta síntomas, se reunió hace tres días con el presidente Danilo Medina y además participó en la reunión del Consejo de Ministros Ampliado, que se llevó a cabo este lunes.

El director de Portuaria tiene dos hijos: Edwin, excandidato a regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y Víctor, quien es fisiculturista.

A continuación el mensaje íntegro que Gómez Casanova publicó en sus redes sociales:

“En la noche de ayer fuimos notificados por la Dirección de Epidemiología que dentro de las pruebas realizadas por coronavirus uno de mis hijos resultó positivo, por lo que hemos iniciado el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y hemos sido recluidos en aislamiento, bajo el cuidado y supervisión de las autoridades.

En mi caso, aún no he sido diagnosticado y hasta el momento no he presentado síntomas, pero dado lo contagioso de este virus es mejor prevenir cualquier exposición, por lo que no estaré expuesto ni en contacto con ninguna persona e inicio también el proceso de aislamiento y cuarentena que se corresponde en estos casos.

Mi familia y yo somos personas de fe y estamos en oración constante ante nuestro Dios todo poderoso y la virgen de Guadalupe para superar esta difícil situación por la que hoy atraviesa toda la humanidad, confiados y esperanzados en que saldremos victoriosos ante la adversidad de esta batalla. Muchas Gracias”.