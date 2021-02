$!Crean gel con efecto anticonceptivo, antiviral y que mejora libido

Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos han creado un gel anticonceptivo trifuncional que contiene agentes espermicidas, antivirales y que mejoran la libido en una formulación.

Cuando se probó en un modelo de rata, el gel aumentó la libido masculina y evitó el embarazo en el 100% de los casos, en comparación con una tasa efectiva promedio del 87% con un gel anticonceptivo disponible comercialmente.

“Estamos usando tres agentes farmacológicos en una nueva formulación”, dice Ke Cheng, profesor y catedrático distinguido de medicina regenerativa de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y autor del artículo de divulgación sobre el gel. “Nuestra esperanza es que este gel anticonceptivo trifuncional pueda mejorar aún más la seguridad y la calidad de las relaciones sexuales”.

El nuevo gel a base de carbómero contiene el anticonceptivo gosipol, el tenofovir antiviral y nitroglicerina para estimular el flujo sanguíneo, según el estudio publicado en el portal de sciencedirect.

Cheng y su equipo probaron por primera vez el gel in vitro para determinar los espermicidas y antivirales, su eficacia, así como toxicidad para las células epiteliales vaginales. Con una concentración de gosipol de 10 microgramos por mililitro, el gel fue eficaz para matar casi el 100% de los espermatozoides de cerdo, utilizados para pruebas in vitro, en 30 segundos. Las concentraciones más bajas fueron igualmente efectivas en 180 segundos.

También probaron el gel in vitro contra un lentivirus y encontraron que tenía un efecto inhibidor, lo que indica su potencial para reducir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. También se demostró que el gel no daña las células epiteliales vaginales, ya que el daño celular en las células tratadas no fue significativamente diferente del de las células no tratadas o de control.

A continuación, los investigadores observaron los efectos anticonceptivos en un modelo de rata. Se dividieron 18 ratas hembras en tres grupos: una que recibió el nuevo gel; uno que recibió un gel anticonceptivo común disponible comercialmente que contiene nonoxinol9; y un control. Las hembras en el grupo de gel trifuncional no tuvieron embarazos, a diferencia de un embarazo en el grupo de nonoxinol9.

El equipo también probó el efecto del gel sobre la libido y la función eréctil de las ratas macho. Las ratas que recibieron el gel se aparearon con más frecuencia y con períodos de incubación más cortos que las que no lo recibieron.