$!Infectóloga recalca importancia de vacunas para frenar mutaciones COVID

¿Cómo se produce la mutación de un virus?

Para comprender este proceso de cambio en el virus Sars COV-2, Diario Libre conversó con la infectóloga Carol Escaño, quien comentó que, para sobrevivir, los virus necesitan entrar a células donde se van replicando, produciendo muchas copias durante un día. En ese proceso de replicación se pueden producir errores en la proteína de la estructura viral y esto es lo que genera las variantes.

De acuerdo a la especialista, que labora en la clínica Unión Médica en Santiago, esta situación de COVID podría durar dos o tres años más, produciéndose esas olas cada cierto tiempo hasta que no se logre una inmunización global a través de vacunas.

“Los virus necesitan entrar a células del organismo para replicarse, no pueden hacerlo como hace una bacteria sobre una superficie inerte. Si hay un reservorio que no tiene protección, obviamente, el virus va a tener la capacidad de entrar y replicarse porque no hay ningún sistema inmunitario ya inducido por una vacuna que pueda ayudar a frenar la replicación”.

En ese paso de replicarse, como lo hace introduciendo miles de copias, ocurren mutaciones, surgiendo algunas de considerable importancia como ha ocurrido con ómicron.

Una de las características que se resalta de esta nueva variante, como se planteó con la Delta, es su capacidad de transmisibilidad, que se ha determinado como muy alta.

Escaño establece que el comportamiento del coronavirus ha sido impredecible, porque es un virus muy cambiante y eso hace que tenga la capacidad de evadir incluso respuestas inmunitarias.