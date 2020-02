Infectóloga y epidemióloga llaman a la sociedad a mantener la calma ante el coronavirus

La doctora recordó que, como otros virus, este no tiene cura y su código fue entregado por China a Estados Unidos, Australia y Alemania para la creación de una vacuna. “Ningún virus tiene cura, entonces cuál es el terror qué tenemos. Es más probable que las personas mueran por un evento cardiovascular que por el contagio por un coronavirus”, añadió.

“El virus puede que llegue, pero en la actualidad no tenemos pacientes diagnosticados, no tenemos peligro y ahora tampoco representa una amenaza”, afirmó Dania Torres, pediatra infectóloga y docente del Intec, durante una charla con los estudiantes de Medicina de esa academia.

Síntomas

Distribución de casos del 2019 nCoV

La doctora Emilce Medina, especialista en epidemiología, entiende que la dispersión rápida del coronavirus se debe a que los movimientos migratorios internos en China son difíciles de controlar y colocarlos en veda.

“En los 71 años de existencia que tiene la Organización Mundial de la Salud han emitido seis emergencias mundiales”, dijo Medina, al tiempo de recalcar que esta entidad informa a la población antes de que los problemas de la salud le afecten.

La docente del Intec afirmó que República Dominicana cuenta con la capacidad y la experiencia para abordar los casos que pudieran presentarse.

“Las actividades de comunicación pública de riesgos para mejorar la conciencia de la población y la adopción de medidas de autoprotección deben tener su efectividad, si el mensaje se lleva correcto y antes de que llegue el problema. No he visto el primer mensaje de comunicación de alerta, no de alarma sobre cómo actuar ante el anuncio del virus en el país”, denunció Medina.